30 марта в Штутгарте сборная Германии примет сборную Ганы в рамках товарищеского поединка. Матч стартует в 21:45 мск.

Германия накануне имеет безупречную серию из шести побед подряд. Команда выиграла 5 матчей в отборе на чемпионат мира. В последнем туре квалификации немцы разгромили 6:0 словаков и с 15 очками вышли напрямую в финальную часть мундиаля. 27 марта Немецкая сборная обыграла Швейцарию со счетом 4:3 в товарищеской встрече.

Гана также сыграет на ЧМ. В своей квалификации она легко набрала необходимое количество баллов. Однако после успешного отбора ганцы провалили три товарищеских поединка, проиграв 0:2 Японии, 0:1 Южной Корее и 1:5 Австрии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.17 на победу Германии, 16.0 на победу Ганы, 9.00 на ничью.

Прогноз ИИ: победа сборной Германии со счетом 4:2.

Трансляция матча

