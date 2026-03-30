Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о том, кто может заменить форварда Мохамеда Салаха, который летом покинет команду.

«Заменить Салаха будет очень сложно и очень дорого. Нужен кто-то особенный. Если ты "Ливерпуль", нужно брать игрока, который уже закален и сразу сможет давать результат. Для меня таким был бы Майкл Олисе.

Диоманде всего девятнадцать, но он уже сейчас делает из защитников посмешище.

Я очень высоко оцениваю Саммервилла. Он великолепен в игре один в один. Саммервилл выглядит голодным до успеха. В команде, которая испытывает трудности, он настоящее светлое пятно. Он становится все лучше по ходу сезона», — сказал Джеррард TNT Sports.