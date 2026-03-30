Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, попала бы нынешняя национальная команда страны на ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбирается — все кому не лень.

Сейчас мы можем сказать всё, что угодно, мне, в принципе, всё равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли… Всё равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы», — сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

Напомним, что сейчас сборная России принимает участие только в товарищеских матчах. В марте подопечные Валерия Карпина уже обыграли Никарагуа (3:1), а 31 числа сыграют с Мали.