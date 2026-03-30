Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о шансах сборной Италии попасть на ЧМ-2026.

«Желаю Гаттузо удачи и надеюсь, что мы увидимся на чемпионате мира. Я на 100% уверен, что они выйдут на чемпионат мира. Или, скажем, на 95%, а остальное решит судьба.

Несомненно одно: на чемпионате мира Италию ждёт относительно легкая группа, где Швейцария является единственным действительно сильным соперником», — цитирует специалиста Mozzart Sport.

В решающем матче за выход в финальную часть ЧМ-2026 Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Встреча состоится 31 марта.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины.