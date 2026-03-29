Итальянский “Милан” возобновил интерес к нападающему “Ювентуса” Душану Влаховичу, информирует портал SportMediaset.

Душан Влахович globallookpress.com

Контракт 26‑летнего серба со “старой синьорой” истекает летом 2026 года, и, хотя стороны продвинулись в переговорах, до удара по рукам ещё очень далеко.

Этой ситуацией и намерен воспользоваться “Милан”, испытывающий нехватку забивного нападающего. Сейчас россонери предлагают сербу 7 млн евро в год — столько же, что и туринцы.

В этом сезоне Влахович из‑за травмы сыграл всего 18 матчей, забил в них 6 голов и сделал 2 ассиста. Летом 2022 года “Ювентус” подписал его из “Фиорентины” за 85 млн евро.