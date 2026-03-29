Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рискует пропустить матч сборной Бразилии против Хорватии, информирует издание The Touchline.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

После игры с Францией (1:2) 25‑летний футболист испытывал дискомфорт и сейчас проводит занятия только в тренажёрном зале.

Тренерский штаб «Селесао» во главе с Карло Анчелотти сейчас решает вопрос с участием Винисиуса в ближайшей игре. Известно, что медицинский штаб выдал допуск игроку, не найдя ничего серьёзного.

Бразилия и Хорватия проведут встречу 1 апреля. В игре с Францией получил серьёзное повреждение один из лидеров сборной — Рафинья — и выбыл более чем на месяц.