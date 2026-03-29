Бывший капитан “Зенита” Анатолий Тимощук, а сейчас один из помощников Сергея Семака, рассказал, в чём причина прогресса и результативности нападающего Александра Соболева, который застолбил за собой место в основном составе.

Анатолий Тимощук

«На данном этапе это один из лучших игроков “Зенита” по отношению к делу, самоотдаче.  Естественно, он старается быть максимально полезным для команды, поэтому, наверное, можно и так сказать.  Но потенциал у него ещё достаточно высокий — есть в чём прибавлять и куда расти.  Всё зависит только от него.

Сложно выделить одну причину прогресса Соболева.  Во‑первых, у него прошла адаптация.  С такой конкуренцией, как в “Зените”, любому футболисту не будет просто.  К такому уровню нужно быть максимально готовым.  Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер‑лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал.

Такие вещи дают дополнительную мотивацию любому игроку.  При этом пример Соболева показывает: при полной самоотдаче, ответственном отношении к тренировочному процессу каждый футболист может получить место в основном составе.  Главное — этими шансами пользоваться», — сказал Тимощук “Чемпионату”.

На весеннем отрезке сезона Соболев забивал голы в ворота “Балтики”, “Оренбурга”, “Спартака” и московского “Динамо”.