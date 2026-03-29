Туринский «Ювентус» может отпустить из команды опорного полузащитника Хефрена Тюрама по окончании сезона.

Хефрен Тюрам

По данным La Gazzetta dello Sport, если «старая синьора» не сможет завоевать право играть в Лиге чемпионов на следующий сезон, то может отпустить 24‑летнего француза за 40–50 млн евро.

Тюрам пополнил ряды «Ювентуса» летом 2024 года, перебравшись из «Ниццы» за 20 млн евро.

Всего в этом сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.  Сейчас игрок оценивается в 40 млн евро.