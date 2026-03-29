Экс-игрок сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в концовке текущего сезона.

«Локомотиву будет тяжело в борьбе за чемпионство. Начинается самая интрига. Каждое очко будет на вес золота. Мы прекрасно понимаем, что каждая команда может забуксовать, в том числе "Краснодар" и "Зенит". Будет интересно. На первый план выйдет опыт борьбы за чемпионство, где преимущество у "Краснодара" и "Зенита". "Локомотив" своими ресурсами на сегодняшний день выжимает максимум, находясь на третьем месте.

Я буду приятно удивлён, если за чемпионство будут бороться не две команды, а подключится "Локомотив" и кто-то ещё. Однако пока основную конкуренцию вижу между "Краснодаром" и Зенитом», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту».