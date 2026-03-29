Полузащитник «Челси» Коул Палмер всё сильнее разочаровывается в текущей ситуации в клубе и готов рассмотреть варианты с переходом в другие команды.

Коул Палмер globallookpress.com

Среди претендентов на игрока называются «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и мадридский «Реал». Синие оценивают Палмера в 172 млн евро, сообщает The Sun.

Источник отмечает, что футболист недоволен тактическими изменениями в «Челси», которые, по его мнению, ограничили его свободу на поле. Палмеру также не хватает взаимодействия с нападающим Николасом Джексоном, арендованным «Баварией», с которым у него складывалась эффективная игра.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал три результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2033 года.