В товарищеском матче сборная Грузии переиграла команду Литвы со счетом 2:0.

Автором дубля в этой игре стал Георгий Микаутадзе, который отличился на 70-й и 84-й минутах.

Результат матча Литва Вильнюс 0:2 Грузия Тбилиси 0:1 Жорж Микаутадзе 70' пен. 0:2 Жорж Микаутадзе 84' Литва: Эдвинас Гертмонас, Вилиус Армалас, Артемиюс Тутишкинас ( Клаудиюс Упстас 89' ), Пиюс Ширвис ( Zygimantas Baltrunas 89' ), Эдгарас Уткус, Модестас Воробьёвас ( Эдгарас Дубикас 62' ), Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Гратас Сиргедас ( Lukas Michelbrink 62' ), Мотеюс Бурба ( Мейнардас Микуленас 79' ), Армандас Кучис ( Дейвидас Шешплаукис 62' ) Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Гадрани ( Георгий Квернадзе 85' ), Лаша Двали ( Ника Гагнидзе 75' ), Илья Бериашвили ( Ива Гелашвили 64' ), Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили ( Лука Лочошвили 75' ), Ираклий Азаров, Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе ( Георгий Гочолеишвили 85' ), Гизо Мамагеишвили, Жорж Микаутадзе ( Буду Зивзивадзе 85' ) Жёлтые карточки: Артемиюс Тутишкинас 30', Дейвидас Шешплаукис 68', Пиюс Ширвис 69', Гвидас Гинейтис 79' — Гизо Мамагеишвили 37'

Отметим, что сборные Литвы и Грузии не смогли пробиться на чемпионат, поэтому ведут подготовку к следующей Лиге наций.