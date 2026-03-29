В товарищеском матче сборная Грузии переиграла команду Литвы со счетом 2:0.
Автором дубля в этой игре стал Георгий Микаутадзе, который отличился на 70-й и 84-й минутах.
Результат матча
ЛитваВильнюс0:2ГрузияТбилиси
0:1 Жорж Микаутадзе 70' пен. 0:2 Жорж Микаутадзе 84'
Литва: Эдвинас Гертмонас, Вилиус Армалас, Артемиюс Тутишкинас (Клаудиюс Упстас 89'), Пиюс Ширвис (Zygimantas Baltrunas 89'), Эдгарас Уткус, Модестас Воробьёвас (Эдгарас Дубикас 62'), Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Гратас Сиргедас (Lukas Michelbrink 62'), Мотеюс Бурба (Мейнардас Микуленас 79'), Армандас Кучис (Дейвидас Шешплаукис 62')
Грузия: Георгий Мамардашвили, Лука Гадрани (Георгий Квернадзе 85'), Лаша Двали (Ника Гагнидзе 75'), Илья Бериашвили (Ива Гелашвили 64'), Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили (Лука Лочошвили 75'), Ираклий Азаров, Анзор Меквабишвили, Георгий Чакветадзе (Георгий Гочолеишвили 85'), Гизо Мамагеишвили, Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе 85')
Жёлтые карточки: Артемиюс Тутишкинас 30', Дейвидас Шешплаукис 68', Пиюс Ширвис 69', Гвидас Гинейтис 79' — Гизо Мамагеишвили 37'
Отметим, что сборные Литвы и Грузии не смогли пробиться на чемпионат, поэтому ведут подготовку к следующей Лиге наций.