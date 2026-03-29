Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что наставнику сборной России Валерию Карпину стоит думать не только об игре, но и о результате.

Дмитрий Губерниев

Ранее сборная России в товарищеской встрече выиграла у Никарагуа со счетом 3:1.

«Я Валерию Георгиевичу Карпину посоветую думать не только об игре, но и результате тоже.  Потому что он говорил, что результат — не главное, это странно.  В спорте результат главное, а игра — это сопутствующий фактор.

Карпин говорил, что в товарищеских матчах результат не главное?  А у нас же других последние четыре года полно.  У нас же нет отбоя от соперников.  Поэтому результаты, конечно, не главное.  Получается, уже четыре года не главное», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

31 марта сборная России в Санкт Петербурге проведет товарищеский матч с Мали.