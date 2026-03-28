«Барселона» обратилась к сборной Испании с просьбой ограничить участие нападающего Ламина Ямаля в товарищеском матче против Египта 31 марта либо задействовать его не более одного тайма.

Как сообщает The Touchline в X, каталонский клуб принял такое решение после травмы своего вингера Рафиньи, полученной в расположении сборной Бразилии.

По информации источника, тренерский штаб сине-гранатовых крайне обеспокоен потерей Рафиньи и не хочет лишаться ещё одного ключевого игрока.

Ранее, 27 марта, «Барселона» сообщила о разрыве подколенного сухожилия правого бедра у 29-летнего футболиста. Предполагается, что Рафинья проведет в лазарете около пяти недель.