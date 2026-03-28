Наставник сборной Англии Томас Тухель раскритиковал систему VAR после товарищеского матча с Уругваем. Встреча прошла 27 сентября и закончилась со счетом 1:1.

«Я думаю, это очень сомнительный пенальти. Конечно, контакт был, но совершенно очевидно, что пытался сделать нападающий. Возможно, Бен Уайт тоже немного был жаден в этот момент, но отменить решение, когда судья ясно показал обеими руками, что он видел этот момент, но этого было недостаточно.

Когда решение было отменено, я был удивлён, что VAR вообще существует, потому что я думал, что он не работает, ведь подкат против Фила Фодена даже не был проверен, подкат против Нони Мадуэке тоже не был проверен. И тут вдруг проверили этот пункт. Ладно, в конце концов, что есть, то есть», — цитирует специалиста Sky Sports.