Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Кайратом» (2:0) в товарищеской встрече.

Сергей Семак
Сергей Семак globallookpress.com

«Хочется поблагодарить соперника, несмотря на непростую логистику, приехали к нам.  Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать в таком количестве.  Нечасто такое количество приходит на матчи чемпионата России.  Играть приятно всегда.

Тем, кому нужно, сыграли чуть побольше, кому не нужно много играть, по 45 минут.  Вышла молодёжь и получила игровое время.  Слава богу, все живы и здоровы, и обошлось без травм.  Провели хороший товарищеский матч с хорошей командой.

Молодёжь нужно оценивать через призму, что этот матч для них дебютный.  Для них здорово получить опыт — выйти в составе основной команды с клубом, который играл в Лиге чемпионов.  Думаю, это незабываемо и останется в памяти.

Что касается игры, думаю, что за столько короткий период сложно показать всё, на что они способны.  Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодёжной команды.  Будем надеяться, что они все дальше будут прогрессировать и чаще будут играть в составе нашей основной команды», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Следующий матч «Зенит» проведет 4 апреля против «Крыльев Советов» в рамках 23-го тура РПЛ.