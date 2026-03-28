Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может вернуться в «Рому» после окончания текущего сезона. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, футболист сборной Египта рассматривает возможность провести один сезон в римском клубе, прежде чем окончательно определиться со своим будущим.

Напомним, что Салах играл за «Рому» с 2015 по 2017 год. За это время он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 21 результативную передачу.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл 34 матча за «Ливерпуль», забив 10 голов и сделав 10 результативных передач во всех соревнованиях.