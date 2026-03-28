Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр выразил недовольство судейством в товарищеском матче против Уругвая, который завершился вничью 1:1.

По словам Магуайра, главный арбитр встречи Свен Яблонски не вынес предупреждение игроку соперника Рональду Араухо за грубый подкат на полузащитнике англичан Филипе Фодене. В результате инцидента Фоден был заменен уже через пять минут.

«Нельзя увидеть такой подкат и не показать красную карточку. До чемпионата мира осталось всего пару месяцев, а у нас есть судьи, которые допускают такие подкаты… Это разочаровывает», — приводит слова Магуайра AS.