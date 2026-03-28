Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил высокую оценку игре полузащитника «Эвертона» Джеймса Гарнера после ничьей в товарищеском матче против Уругвая.  Он сравнил молодого англичанина с уругвайским хавбеком мадридского «Реала» Федерико Вальверде.

Джеймс Гарнер

«Джеймс Гарнер — это наш маленький Вальверде.  Он набирает форму и показал отличную игру.  У него есть уверенность в себе, он физически силен и выиграл много мячей», — сказал Тухель Goal.

25-летний Гарнер вышел на поле в составе сборной Англии на 69-й минуте и провел свой первый матч за национальную команду.