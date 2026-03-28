Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму Рафиньи Диаса. Футболист получил повреждение в товарищеском матче между сборными Бразилии и Франции, который завершился победой трехцветных со счетом 2:1.

По данным Sport.es, руководство клуба и немецкий специалист были крайне расстроены, что 29-летний бразильский форвард повредил подколенное сухожилие и выбыл из строя до мая. Из-за этого Рафинья пропустит ключевые встречи сине-гранатовых в Примере и Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Рафинья провёл за «Барселону» 20 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и оформив три результативные передачи.