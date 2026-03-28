В 26-м туре Первой лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между воронежским «Факелом» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов, завершившийся вничью 0:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Обе команды не смогли забить голы в основное время. На 84-й минуте полузащитник «Факела» Никита Моцпан был удален с поля за нарушение правил, получив красную карточку.

«Факел» лидирует в Первой лиге с 53 очками после 25 матчей. Команда на семь очков опережает ближайшего конкурента, московскую «Родину». «КАМАЗ» с 38 очками после 26 игр занимает четвёртое место в зоне переходных матчей.