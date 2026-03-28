«Лейпциг» планирует удержать молодого вингера Яна Диоманда в команде еще на один сезон, несмотря на интерес других клубов. Об этом сообщает немецкий журналист Филипп Хайнц в Sky Sport Germany.

Руководство клуба оценивает Диоманде в 100 миллионов евро и не собирается снижать эту сумму. В «Лейпциге» надеются, что высокая стоимость отпугнет потенциальных покупателей.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2030 года.