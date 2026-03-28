Главный тренер «Родины» Хуан Диас рассказал, что изначально у него были сомнения по поводу работы в России, а жена была против такого шага, но после того, как они приехали, оба влюбились в нашу страну.

С «Родиной» Диас работает с сентября 2025 года. Сейчас московский клуб идёт вторым в таблице Первой лиги и имеет отличные перспективы впервые в своей истории выйти в РПЛ.

«Говорят, я проявил смелость, приехав в Россию… Но настоящая смелость заключалась в том, что я покинул свой дом, Севилью, где прожил столько лет, даже не думая о другой команде, после двух с половиной сезонов работы помощником тренера в первой команде.

Там я мог бы продолжить работать, например, государственным служащим, но я всегда мечтал добиться чего‑то в качестве главного тренера. Моя жена говорила, что я сумасшедший, но она тоже влюбилась в Россию. Если мы будем продолжать в том же духе, то как минимум попадём в стыковые матчи за выход в РПЛ.

В день подписания контракта мы находились в зоне вылета. С тех пор мы проиграли всего один матч в Первой лиге. Владельцы связались со мной через Виктора Орту. У нас небольшой фан‑клуб, но люди действительно начинают посещать арену, где мы играем.

Конечно, языковой барьер — это самое сложное, но я усердно работаю и уже могу произносить некоторые русские слова. У нас есть перуанский и парагвайский игроки. Я хорошо с ними лажу. Есть два переводчика: один — с английского на русский, а другой — с испанского на русский. У меня были некоторые сомнения из‑за языка, но с первого дня мы хорошо поладили с игроками. Иногда они смеются над моим произношением. Футбол — это язык сам по себе: если тебе нравится этот спорт, ты его поймёшь», — цитирует Диаса As.