Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился своими эмоциями по поводу травмы одноклубника Рафиньи Диаса.

Араухо признался, что очень переживает за партнёра и подчеркнул, насколько ценен Рафинья для каталонского клуба.

«Да, это утрата и для сборной, но прежде всего — для нашего клуба. Мы профессионалы, и наша обязанность — играть за национальные команды», — цитирует Араухо журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Рафинья получил повреждение во время товарищеской встречи с Францией. По последним данным, 29-летний форвард выбыл из строя примерно до мая.