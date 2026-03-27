Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, прокомментировал состояние футболиста после травмы.

Илья Самошников

«Конечно, мы рады, что наконец-то Илья восстанавливается.  Ждём, когда он уже сможет выйти в официальной игре — ещё больше будем рады.  Он этого заслуживает.  Самошников прошёл через колоссальный труд, преграды.  Сейчас ему надо вернуться поскорее на поле, но тут решат тренер и медицинский штаб.  Но я за него очень рад!  Он хороший и качественный футболист.

К сожалению, у игроков бывают разные периоды, когда преследуют травмы.  Самое главное, что он не расстраивается и справился с этим», — сказал Бабырь «Чемпионату».