Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов высказался о единственном пропущенном голе в товарищеском матче против Никарагуа (3:1).

«Не скажу, что было особенное внимание ко мне перед матчем.

Я видел слова игрока сборной Никарагуа, что будет рассказывать, что против меня играл. Думаю, тот, кто забил, тоже будет рассказывать», — передает слова Сафонова Чемпионат.

Напомним, что сборная России пропустила единственный гол на 16-й минуте, у Никарагуа отличился Оскар Асеведо.

В следующем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина сыграют против Мали 31-го марта.