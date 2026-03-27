В следующем поединке Кубка России ЦСКА встретится с «Крыльями Советов» 7-го апреля.

Разброд и шатание: ЦСКА лихорадит после рестарта сезона

Напомним, что Рейс был удален с поля в концовке первого тайма матча против «Краснодара» за удар соперника плечом.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста ЦСКА Матеуса Рейса на два матча Кубка России», — говорится в сообщении.

КДК РФС заявил о дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 2 матча Кубка России после встречи с «Краснодаром» (4:0).

