КДК РФС заявил о дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 2 матча Кубка России после встречи с «Краснодаром» (4:0).
«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение дисквалифицировать футболиста ЦСКА Матеуса Рейса на два матча Кубка России», — говорится в сообщении.
Напомним, что Рейс был удален с поля в концовке первого тайма матча против «Краснодара» за удар соперника плечом.
В следующем поединке Кубка России ЦСКА встретится с «Крыльями Советов» 7-го апреля.