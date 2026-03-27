Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими мыслями о травме флангового нападающего Рафиньи, которая произошла в товарищеском матче против сборной Франции (1:2).

«Думаю, Рафинья сыграл очень хорошо. В конце первого тайма у него были мышечные боли, и нам пришлось его заменить, но у него было много моментов и очень хорошее движение без мяча. Я думаю, его обследуют в пятницу», — приводит слова Анчелотти Globo.

В текущем сезоне Рафинья провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 8 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2028 года.