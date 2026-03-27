«Барселона» выступила с заявлением, назвав причину травмы нападающего команды Рафиньи и сроки восстановления футболиста.

«Рафинья получил травму подколенного сухожилия правого бедра, что подтвердили медицинские обследования, проведённые Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) после дискомфорта, который он испытывал во время матча Бразилия — Франция.

Рафинья вернулся в Барселону для начала необходимого лечения. Предполагаемый срок восстановления составляет пять недель», — написала пресс-служба «Барселоны» на своей странице в соц. сетях.

Напомним, что Рафинья получил повреждение во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Франции (1:2).

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Барселону» 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.