Во Франции расследуют деятельность коммуникационной компании Digital Big Brother (DBB), которая сотрудничала с футбольным клубом «Пари-Сен-Жермен» в 2018–2020 годах.

Футбольный клуб «Пари-Сен-Жермен»
Футбольный клуб «Пари-Сен-Жермен»

Согласно данным, опубликованным Blast, DBB выполняла функции «цифровой армии» «ПСЖ», занимаясь защитой репутации клуба в интернете.  Компания создавала поддельные аккаунты в социальных сетях и проводила кампании, направленные на дискредитацию или ограничение влияния критиков «ПСЖ».

В 2024 году Жан-Марсьяль Риб, бывший директор по коммуникациям «ПСЖ», был привлечен к ответственности за использование услуг DBB.  В феврале 2026 года один из исполнителей этих действий также был обвинен.