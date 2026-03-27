Во Франции расследуют деятельность коммуникационной компании Digital Big Brother (DBB), которая сотрудничала с футбольным клубом «Пари-Сен-Жермен» в 2018–2020 годах.
Согласно данным, опубликованным Blast, DBB выполняла функции «цифровой армии» «ПСЖ», занимаясь защитой репутации клуба в интернете. Компания создавала поддельные аккаунты в социальных сетях и проводила кампании, направленные на дискредитацию или ограничение влияния критиков «ПСЖ».
В 2024 году Жан-Марсьяль Риб, бывший директор по коммуникациям «ПСЖ», был привлечен к ответственности за использование услуг DBB. В феврале 2026 года один из исполнителей этих действий также был обвинен.