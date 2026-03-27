В матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Польши на своем поле выиграла у команды Албании со счетом 2:1.
Счет в этой игре открыли албанцы усилиями Арбера Ходжи на 42-ц минуте. Потом же голы Роберта Левандовского на 63-й минуте и Петра Зелиньского на 73-й минуте перевернули игру и принесли полякам волевую победу.
Результат матча
ПольшаВаршава2:1АлбанияТирана
0:1 Арбер Ходжа 42' 1:1 Роберт Левандовски 63' 2:1 Пётр Зелиньски 73'
Польша: Камиль Грабара, Томаш Кендзёра (Кароль Свидерски 62'), Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски (Якуб Модер 82'), Филип Розга (Оскар Петушевский 46'), Якуб Каминьский (Аркадиуш Пырка 90'), Роберт Левандовски (Бартош Слиш 90'), Michal Skoras
Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Арлинд Айети (Ардиан Исмайли 18'), Эльсеид Хюсай, Недим Байрами (Stavros Pilios 68'), Казим Лячи (Эрнест Мучи 82'), Кристьян Аслани, Юльян Шеху, Марио Митай, Арбер Ходжа (Армандо Броя 68'), Мюрто Узуни
Жёлтые карточки: Роберт Левандовски 87', Кароль Свидерски 90+4' — Марио Митай 34', Эльсеид Хюсай 79', Кристьян Аслани 88'
Польша вышла в финал квалификации мирового чемпионата, где за выход на Мундиаль сыграет со Швецией.