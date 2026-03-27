В матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 сборная Польши на своем поле выиграла у команды Албании со счетом 2:1.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Счет в этой игре открыли албанцы усилиями Арбера Ходжи на 42-ц минуте. Потом же голы Роберта Левандовского на 63-й минуте и Петра Зелиньского на 73-й минуте перевернули игру и принесли полякам волевую победу.

Результат матча Польша Варшава 2:1 Албания Тирана 0:1 Арбер Ходжа 42' 1:1 Роберт Левандовски 63' 2:1 Пётр Зелиньски 73' Польша: Камиль Грабара, Томаш Кендзёра ( Кароль Свидерски 62' ), Ян Беднарек, Якуб Кивёр, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски ( Якуб Модер 82' ), Филип Розга ( Оскар Петушевский 46' ), Якуб Каминьский ( Аркадиуш Пырка 90' ), Роберт Левандовски ( Бартош Слиш 90' ), Michal Skoras Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Арлинд Айети ( Ардиан Исмайли 18' ), Эльсеид Хюсай, Недим Байрами ( Stavros Pilios 68' ), Казим Лячи ( Эрнест Мучи 82' ), Кристьян Аслани, Юльян Шеху, Марио Митай, Арбер Ходжа ( Армандо Броя 68' ), Мюрто Узуни Жёлтые карточки: Роберт Левандовски 87', Кароль Свидерски 90+4' — Марио Митай 34', Эльсеид Хюсай 79', Кристьян Аслани 88'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 7 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 6 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 20 Фолы 12

Польша вышла в финал квалификации мирового чемпионата, где за выход на Мундиаль сыграет со Швецией.