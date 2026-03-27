Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру Никарагуа в очной товарищеской встрече (3:1).

«Была ли недооценка соперника? Сказал в перерыве футболистам, что они будто удивлены агрессии со стороны соперника. Они действительно были удивлены. Неожиданностью стал уровень интенсивности Никарагуа.

Информации о тактике у нас не было, потому что это первая игра нынешнего тренера. Готовились ко всем вариантам. И, конечно, говорили, что международные матчи другого уровня, но всё равно стало неожиданностью», — передает слова Карпина Чемпионат.

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Мали 31-го марта.