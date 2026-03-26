Агент Кахор Муминов, являющий представителем полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем футболиста в команде из Грозного.

«С "Ахматом" пока не разговаривали по возможному продлению контракта Рифата. Какой-то информации сейчас не могу дать. Исходя из того, что времени остаётся не так много, прорабатываем другие варианты продолжения карьеры», — приводит слова Муминова «Чемпионат».

В текущем сезоне Жемалетдинов принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. У него на руках контракт до конца текущего сезона.