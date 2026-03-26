26 марта в испанской Валенсии сборные Украины и Швеции сыграют в матче первого раунда плей-офф квалификации на чемпионат мира. Старт поединка в 22:45 мск.

Сборная Украины обеспечила себе выход в плей-офф благодаря двум победам над сборной Исландии, с которой они конкурировали за второе место. По итогу украинцы опередили скандинавскую команду на 3 очка и теперь будет вести борьбу на выбывание за право сыграть на чемпионате мира.

Швеция, кроме как плохих результатов, ничем не запомнилась в основном раунде отбора. Команда потерпела 4 поражения и набрала 2 ничьи. В последнем туре команда сыграла вничью со Словенией, а перед этим дважды проиграла Швейцарии и Косово.

Напомним, что Украина выбила Швецию в 1/8 финала прошлого чемпионата Европы.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.42.

Коэффициенты букмекеров: 3.42 на сборную Украины, 2.33 на сборную Швеции, 2.26 на проход Украины, 1.67 на проход Швеции.

Прямую трансляцию матча Украина — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.