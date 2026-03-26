Наставник «Зенита» Сергей Семак перед контрольной встречей с «Кайратом» отметил, что намерен предоставить игровую практику футболистам, которые редко выходят на поле.

Матч с «Кайратом» из Казахстана пройдет в Санкт‑Петербурге в субботу 28 марта и начнется в 19:00 мск.

«В матче с "Кайратом" хотелось бы по максимуму дать возможность поиграть тем, у кого меньше практики.  Посмотрим, как встроить игроков в ту систему, которая есть.

У Дивеева есть определенные проблемы.  Он не будет играть с "Кайратом".  Он будет восстанавливаться.  Главное, что Игорь подлечится.  Спортивный характер настоящего бойца.  Играл настолько, насколько может.  Эта пауза — возможность восстановиться.

По Педро процесс идет.  Пока он не готов участвовать в занятиях в общей группе.  Думаю, к матчам чемпионата будет в строю», — цитирует Семака «Матч ТВ».