Наставник «Зенита» Сергей Семак перед контрольной встречей с «Кайратом» отметил, что намерен предоставить игровую практику футболистам, которые редко выходят на поле.

Матч с «Кайратом» из Казахстана пройдет в Санкт‑Петербурге в субботу 28 марта и начнется в 19:00 мск.

«В матче с "Кайратом" хотелось бы по максимуму дать возможность поиграть тем, у кого меньше практики. Посмотрим, как встроить игроков в ту систему, которая есть.

У Дивеева есть определенные проблемы. Он не будет играть с "Кайратом". Он будет восстанавливаться. Главное, что Игорь подлечится. Спортивный характер настоящего бойца. Играл настолько, насколько может. Эта пауза — возможность восстановиться.

По Педро процесс идет. Пока он не готов участвовать в занятиях в общей группе. Думаю, к матчам чемпионата будет в строю», — цитирует Семака «Матч ТВ».