Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил низкую результативность форварда Джона Дурана. Специалист отметил, что нападающий еще адаптируется в питерском клубе.

«Ждем, пока он адаптируется. Все прекрасно понимают, что это талантливый игрок, но, насколько у него получится себя реализовать, зависит не только от нас, но и от него самого — насколько он сможет адаптироваться, насколько сможет своей игрой дать себе шанс поехать на чемпионат мира. Посмотрим. Никому не просто: и Джону Джону непросто адаптироваться в нашем чемпионате, и Дурану непросто адаптироваться. Но мы ждем и надеемся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

22-летний колумбиец Дуран в шести встречах за «Зенит» забил два мяча.

Контракт питерского клуба с Дураном истекает летом 2026 года.