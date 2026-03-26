Саудовский клуб «Аль-Иттихад» приступил к переговорам о переходе нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который планирует покинуть английский клуб по завершении текущего сезона. Об этом сообщает ESPN.

Также сообщается, что к борьбе за игрока может присоединиться «Аль-Кадисия». В то же время «Аль-Наср», где выступают Криштиану Роналду и Садио Мане, а также «Аль-Хиляль», в составе которого играет Карим Бензема, на данный момент не рассматривают возможность приобретения Салаха.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл 34 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 10 результативных передач.