В «Тоттенхэме» готовы расстаться с защитником Кристианом Ромеро в летнее трансферное окно 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в клубе крайне недовольны отношением аргентинца к игре и его самоотдачей в последних матчах.

Ситуацию усугубили публичные высказывания Ромеро в адрес команды в последние месяцы, а также ряд неудачных выступлений, которые не помогли «Тоттенхэму» в текущем сезоне.

При этом статистика защитника остаётся солидной: в сезоне-2025/26 он провёл 31 матч, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с августа 2022 года.