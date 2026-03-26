Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем стыковом матче на ЧМ-2026 против сборной Швеции.

«Чего именно ожидаю от игры со Швецией? Знаю, что у этой команды сильный характер. Мы должны победить завтра в ментальном плане. На поле будет много борьбы, индивидуальных дуэлей. Думаю, нам нужно будет концентрироваться на этом.

Но, конечно, тактика это важная вещь, однако футбол состоит из множества элементов. Мы должны победить в каждом компоненте матча, тогда у нас будет преимущество. Конечно, это не гарантирует победу, но даёт больше шансов», — отметил Ребров на пресс-конференции.

Матч Украина — Швеция состоится сегодня, 26 марта, в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.