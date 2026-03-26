Заслуженный тренер РФ Юрий Сёмин высказался на тему возможного трансфера Хвичи Кварацхелии из «ПСЖ» в лондонский «Арсенал».

«Если помните, в прошлом году "ПСЖ" обыграл всех англичан, в том числе и "Арсенал". Самое главное, что в этих матчах Хвича был лучшим игроком. Он может играть в любой команде и лиге. Это уже игрок мирового уровня. Не зря на него такой большой спрос. Это всё естественно, потому что он с каждым годом становится всё лучше.

Хвича хорошо играет в обороне, что до этого не делал. Он хорош физически, а понимание игры у него — одно из самых ярких среди европейских игроков», — сказал Сёмин «Чемпионату».

25‑летний грузинский вингер выступает в составе победителя прошлогодней Лиги чемпионов с января 2025 года. В этом сезоне Хвича провёл 37 матчей, забил в них 12 голов и сделал 7 ассистов. Его трансферная цена составляет сейчас € 90 млн.