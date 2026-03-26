Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался по поводу состояния здоровья защитника грозненской команды Мирослава Богосаваца.

29-летний футболист потерял сознание в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Состояние у него удовлетворительное. Как только доктора разрешат, он приступит к тренировкам. Врачи его проверят еще раз и тогда дадут допуск. Торопиться мы не будем», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» сейчас находится на восьмом месте в таблице РПЛ, набрав 30 очков в 22-х встречах.