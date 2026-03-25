Нападающий сборной Бразилии Винисиус поделился ожиданиями от игры своей команды на ЧМ-2026.

«Мы не фавориты, судя по нашим результатам. Но вес нашей футболки, значимость наших игроков... Нам нужно было сыграться, и после прихода Карло Анчелотти мы стали лучше понимать, как играть.

Тренер снимает с нас большую часть давления. Мы сделаем все, чтобы снова вывести Бразилию на вершину. Мы не хотим быть фаворитами, а хотим вывести Бразилию обратно в лидеры», — цитирует Винисиуса Globo.

Бразильцы на мундиале сыграют в одном квартете с Марокко, Гаити и Шотландией.