Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, отметил, что бразилец хотел бы поработать в российском клубе.

До этого Вагнер Лав сообщил о завершении игровой карьеры.

«Вагнер был бы очень рад, если бы получил приглашение от ЦСКА для выполнения каких‑либо функций в клубе. Возможно, в будущем он будет работать в клубе», — сказал Феррейра «Матч ТВ».

Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренды в бразильские клубы), а также в 2013‑м.