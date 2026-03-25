Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе опроверг информацию о том, что медицинский штаб «сливочных» лечил игроку не то колено.

«Информация, что врачи осмотрели не то колено, не соответствует действительности.

Возможно, я косвенно несу за это ответственность. Когда появляются проблемы с коммуникацией, все этим пользуются», — приводит слова Мбаппе El Chiringuito.

Ранее сообщалось о том, что медицинский штаб «Реала» обследовал правое колено форварда вместо левого. Позже выяснилось, что Мбаппе получил частичный разрыв задней крестообразной связки левого колена.