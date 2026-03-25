Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских встреч национальной команды.

«Интересно посмотреть, может, появятся новые связки, новые игроки. Хочется увидеть красивый футбол, побольше голов, соперник всё-таки пониже нас уровнем. В команде есть новички — Петров, Мелкадзе. Футболисты точно захотят себя проявить. Понятно, что настраивать игроков может быть непросто, но это профессионалы, они должны понимать, что защищают честь флага России. Хотя не хочется говорить высокопарных слов, потому что понятно, надо приезжать и показывать футбол. Результат тоже просто так не приходит, надо создавать моменты и реализовывать их. Сборная России сильнее, надо выходить и доказывать это», — цитирует Колыванова «Советский спорт».

Подопечные Валерия Карпина сыграют 27 марта против Никарагуа в Краснодаре. 31 марта соперником станет сборная Мали в Санкт-Петербурге.