Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков Российской Премьер-Лиги.

Джон Джон globallookpress.com

Согласно данным портала, самым подорожавшим футболистом чемпионата России стал бразильский полузащитник «Зенита» Джон.  Его трансферная стоимость увеличилась на 5 миллионов евро.

10 самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Джон Джон («Зенит») — € 16 млн (+ € 5 млн)..

2. Педро («Зенит») — € 7,5 млн (- € 2,5 млн).

3. Бителло («Динамо») — € 9 млн (- € 1 млн).

4. Кирилл Глебов (ЦСКА) — € 8 млн (- € 1 млн).

5. Максим Воронов (ЦСКА) — € 5 млн (- € 1 млн).

6. Александр Соболев («Зенит») — € 4 млн (- € 1 млн).

7. Николас Маричаль («Динамо») — € 4 млн (- € 1 млн).

8. Брайан Хиль («Балтика») — € 3 млн (- € 1 млн).

9. Владислав Саусь («Спартак») — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).

10. Игорь Дмитриев («Спартак») — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).