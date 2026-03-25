Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков Российской Премьер-Лиги.
Согласно данным портала, самым подорожавшим футболистом чемпионата России стал бразильский полузащитник «Зенита» Джон. Его трансферная стоимость увеличилась на 5 миллионов евро.
10 самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt:
1. Джон Джон («Зенит») — € 16 млн (+ € 5 млн)..
2. Педро («Зенит») — € 7,5 млн (- € 2,5 млн).
3. Бителло («Динамо») — € 9 млн (- € 1 млн).
4. Кирилл Глебов (ЦСКА) — € 8 млн (- € 1 млн).
5. Максим Воронов (ЦСКА) — € 5 млн (- € 1 млн).
6. Александр Соболев («Зенит») — € 4 млн (- € 1 млн).
7. Николас Маричаль («Динамо») — € 4 млн (- € 1 млн).
8. Брайан Хиль («Балтика») — € 3 млн (- € 1 млн).
9. Владислав Саусь («Спартак») — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
10. Игорь Дмитриев («Спартак») — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).