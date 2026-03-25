Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков Российской Премьер-Лиги.
Нападающий «Зенита» Джон Дуран стал самым подешевевшим футболистом чемпионата России, потеряв 7 миллионов евро.
10 самых подешевевших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt:
1. Джон Дуран («Зенит») — € 25 млн (- € 7 млн).
2. Ливай Гарсия («Спартак») — € 7,5 млн (- € 2,5 млн).
3. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 9 млн (- € 1 млн).
4. Дмитрий Баринов (ЦСКА) — € 8 млн (- € 1 млн).
5. Мойзес (ЦСКА) — € 5 млн (- € 1 млн).
6. Тео Бонгонда («Спартак») — € 4 млн (- € 1 млн).
7. Жоао Виктор (ЦСКА) — € 4 млн (- € 1 млн).
8. Матеус Рейс (ЦСКА) — € 3 млн (- € 1 млн).
9. Данил Глебов («Динамо» Москва) — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).
10. Лусиано Гонду (ЦСКА) — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).