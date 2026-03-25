Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков Российской Премьер-Лиги.

Джон Дуран globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Джон Дуран стал самым подешевевшим футболистом чемпионата России, потеряв 7 миллионов евро.

10 самых подешевевших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt:

1. Джон Дуран («Зенит») — € 25 млн (- € 7 млн).

2. Ливай Гарсия («Спартак») — € 7,5 млн (- € 2,5 млн).

3. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 9 млн (- € 1 млн).

4. Дмитрий Баринов (ЦСКА) — € 8 млн (- € 1 млн).

5. Мойзес (ЦСКА) — € 5 млн (- € 1 млн).

6. Тео Бонгонда («Спартак») — € 4 млн (- € 1 млн).

7. Жоао Виктор (ЦСКА) — € 4 млн (- € 1 млн).

8.  Матеус Рейс (ЦСКА) — € 3 млн (- € 1 млн).

9. Данил Глебов («Динамо» Москва) — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).

10. Лусиано Гонду (ЦСКА) — € 7,5 млн (- € 500 тыс.).