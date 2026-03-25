Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил уровень работы арбитров в чемпионате и Кубке России.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Был или не был пенальти в матче с Махачкалой, вопрос к судейству. У меня ни к кому претензий нет. Был момент, когда я прыгал и мне на ногу упал футболист. Там не поставили пенальти. Я же ничего не говорю. Все вопросы к судьям», — сказал Дивеев «СЭ».

Ранее «Зенит» в 22-м туре чемпионата России одолел в гостях московское «Динамо» со счетом 3:1. Питерский клуб находится на втором месте в таблице, набрав 48 очков.