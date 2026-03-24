Журналист Даниэль Риоло утверждает, что мадридский «Реал», возможно, совершил серьезную ошибку в лечении форварда команды Килиана Мбаппе.

«В ближайшем окружении говорят, что ошибка "Реала" просто невероятная. Ходят слухи, что в клубе обследовали не то колено. Думаете, это чушь? "Реал" всех уволил. Вот и все. Вы понимаете, какое это унижение для такого клуба, как "Реал" Мадрид?» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе не доверяет врачам «Реала» и предпочитает консультироваться с французскими специалистами. Форвард также летал во Францию для дополнительного обследования травмированного колена.