Журналист Даниэль Риоло утверждает, что мадридский «Реал», возможно, совершил серьезную ошибку в лечении форварда команды Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе

«В ближайшем окружении говорят, что ошибка "Реала" просто невероятная.  Ходят слухи, что в клубе обследовали не то колено.  Думаете, это чушь? "Реал" всех уволил.  Вот и все.  Вы понимаете, какое это унижение для такого клуба, как "Реал" Мадрид?» — приводит слова Риоло RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе не доверяет врачам «Реала» и предпочитает консультироваться с французскими специалистами.  Форвард также летал во Францию для дополнительного обследования травмированного колена.