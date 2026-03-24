Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о потенциально возможном назначении на пост главного тренера сборной Германии.

«Сейчас я об этом вообще не думаю. Кто знает, что произойдёт в следующие несколько лет. Но никаких планов в этом отношении у меня нет», — приводит слова Клоппа Goal.

Клопп занимает должность руководителя футбольного отдела в компании «Ред Булл» с 2025-го года.

В настоящий момент наставником сборной Германии является Юлиан Нагельсманн. Летом команда выступит на чемпионате мира.