Европейские организации Euroconsumers и Football Supporters Europe направили жалобу в Европейскую комиссию на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Логотип ФИФА globallookpress.com

В обращении, опубликованном изданием Politico, ФИФА обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на рынке при продаже билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года.

В жалобе утверждается, что ФИФА, контролируя весь процесс продажи билетов, устанавливает завышенные цены и применяет непрозрачные условия. Это может противоречить статье 102 Договора о функционировании ЕС, которая запрещает использование доминирующего положения на рынке для получения несправедливых преимуществ.

Организации указывают на несколько нарушений, таких как недостаточная прозрачность в распределении билетов, использование динамического ценообразования и создание искусственного дефицита доступных билетов. По данным Euroconsumers и Football Supporters Europe, цена билетов на финал превышает 4 тысячи долларов, что делает их покупку недоступной для большинства болельщиков.

Чемпионат мира начнётся 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут соревноваться в трёх странах: США, Канаде и Мексике.